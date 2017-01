El pasado sábado 31 de diciembre la agrupación Gente de Zona se presentó con gran éxito en Altos de Chavón, en La Romana, República Dominicana.

El show contó con invitados de lujo, como Enrique Iglesias y Marc Anthony quienes estaban hospedados en Casa de Campo, para recibir el año 2017.

Una gran sorpresa para todos fue ver a Shannon de Lima, la aún esposa de Marc junto al que fuera el padre de su hijo, estamos hablando del actor venezolano Manuel ‘Coco’ Sosa, ellos estaban bailando y cantando al son del mismísimo Marc, y en un momento dado fueron captados abrazados.

Esta podría ser la venganza perfecta para Marc por parte de Shannon, pero si pensaban que él estaba solo, pues no, Marc fue acompañado por una mujer mulata, de cabello rizado a la que no dejó de abrazar mientras sus amigos cantaban y a tan solo unos metros de su ex esposa.

Afirman que cuando Shannon se dio cuenta que la prensa la estaba filmando, ella mandó sacar a las cámaras, pero no contaba con los paparazzis que se quedaron a filmarla con su pequeño celular.

Este es el vídeo que el programa Despierta América trasmitió el día de hoy.