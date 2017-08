Sofía Vergara protagoniza la edición anual de Desnuda en Women’s Health Magazine, y desde la portada se muestra abierta a hablar sobre el significado de posar desnudad a su edad.

“Aquí está una mujer de 45, dispuesta a mostrar su cuerpo”, afirma. “No es como antes, cuando las mujeres jóvenes protagonizaban la portada”. “Ya no hay ese concepto de que solo la chica “Barbie” puede protagonizar la portada”

Pero exactamente, ¿cómo hizo la protagonista de Modern Family para despojarse de todo, incluyendo los miedos? En primer lugar, y principalmente, aceptar a su cuerpo y su piel por lo que son, y no por lo que no son.

“Tengo 45. Aunque quisiera, en este momento de tu vida, no puedes ser perfecto”, explica. “No es que lo odies, o te enojes por eso, es la realidad. Cambiamos. Estoy viendo cómo me está pasando eso a mí”.

Y continúo, “Quiero lucir conforme a mi edad, pero quiero lucir sensacional. Creo que si estás obsesionado con eso de ‘Quiero verme más joven’ te volverás loco… La gente que dice, ‘Oh te ves como de 20’, bueno, no es verdad. Tu piel es diferente. Jamás había pensado en la palabra poro, pero ahora soy de, ‘M****a qué hago con esto?'”.

Te entendemos, Sofía.

Sofía reveló que para mantenerse se ejercita tres o cuatro veces a la semana, pero que debe admitir (aunque no le enorgullezca) que lo aborrece.

“Joe construyó un pequeño gimnasio en la casa, así que no tengo excusas, (pero) es una tortura”, confiesa. “Estoy de mal humor antes de empezar, cuando lo hago, al final, porque tengo que volver a programar mi siguiente clase”.

Entonces, ¿por qué lo hace? ¡Por salud!

“No se trata de tener músculos o abdomen marcado. No tengo el abdomen marcado porque no necesito lucir como una modelo con el cuerpo perfecto. Eso requiere de mucho esfuerzo”, algo que no está entre sus credenciales.

“No sé si soy fuerte. Tengo malas las rodillas, huesos delgados, apenas puedo hacer una largartija. Desearía ser más atlética, pero cuando naces con estos enormes senos… Los he tenido desde los 13 años, se hicieron más grandes cuando me embaracé y tuve al bebé”.

Pese a esa condición que muchos han alabado, la colombiana trabaja duro porque sabe que tiene que hacerlo por su carrera.

“No siempre he sido la mujer más joven o inteligente en una sala, pero siempre he sido la que más trabaja”, afirma. “Los sueños no suceden si te quedas sentado y aceptas las cosas”.

¡Eso!

Lee la entrevista completa que saldrá el próximo 8 de agosto.

Además te dejamos un video del backstage de la producción de Sofía donde nos cuenta un poco más de esta experiencia de posar desnuda.





