Cuando Zayn Malik inició su carrera como solista hizo una movida magistral al incluir a su entonces nueva novia, Gigi Hadid, en su primer videoclip, el cual le dio vida al sencillo Pillowtalk. Desde entonces el ex One Direction ha hecho más música y producciones audiovisuales, pero la supermodelo no ha vuelto a aparecer en ellas.

Hace unas semanas atrás todavía teníamos la esperanza de verlos juntos en otro proyecto como este, sobre todo luego que Malik y Taylor Swift, una de las mejores amigas de Gigi, se unieran para colaborar en I Don’t Wanna Live Forever , como parte del sensual soundtrack de Cincuenta Sombras Más Oscuras. Sin embargo, el videoclip oficial terminó por estrenarse en enero y sin rastro alguno de Hadid.

Pero eso no quiere decir que Gigi no haya ensayado su papel dentro del video musical.

Y así mismo lo demostró la intérprete de Out Of The Woods al compartir uno de los momentos más especiales de esta etapa junto a Gigi.

Durante los últimos días Swift ha publicado material extra sobre la canción y su videoclip, y este miércoles nos mostró cómo se llenó de emoción al escuchar su nueva canción sonando por primera vez en la radio. Lo mejor de todo es que la ganadora del Grammy no se encontraba sola, ella estaba junto a Gigi y ambas estallaron de emoción y cantaron y bailaron con I Don’t Wanna Live Forever a todo volumen.