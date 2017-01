Una noche llena de emociones, glamour y estrellas. Así se resume la celebración de los Golden Globes, una de las premiaciones al arte de la televisión, la música y el cine que se lleva a cabo cada año.

Entre los grandes favoritos han sonado títulos y participantes de producciones como La La Land, Game Of Thrones, This Is Us, Veep, Stranger Things y muchos más. Sin embargo, no todos triunfarán, y solo unos pocos lograrán llevarse el preciado Globo de Oro a casa.

Además de premiar a los mejores del cine y la televisión tuvimos algunos “Highlights” que le dieron un toque especial a la noche, como el discurso de Meryl Streep, galardonada con el premio Premio Cecil B. DeMille Lifetime Achivement por su importante y significante trayectoria. Meryl nos dió una gran lección con su poderoso discurso que incluyó a Trump y su descontento con este personaje.

Fue una gran noche para el elenco de La La Land. Después de ganar siete premios, incluyendo Mejor Película, la película oficialmente rompió el récord de la mayor cantidad de Globos de Oro ganados por filme alguno.

Otro gran momento de la noche fue la premiación a Ryan Gosling, quien también tuvo un momento especial en el escenario del Beverly Hilton cuando aceptó el premio por Mejor Actor. Durante su discurso, no pudo evitar agradecerle a su familia, incluyendo a Eva Mendes.

“Intentaré agradecerle a una persona apropiadamente y decir que mientras estaba cantando y bailando y tocando piano, en una de las mejores experiencias que he tenido en un película, mi mujer estaba criando a nuestra hija, embarazada de nuestra segunda, e intentando ayudar a su hermano a luchar contra el cáncer”, compartió. “Si ella no se hubiese encargado de todo eso para que yo pudiera tener esta experiencia, seguramente hoy aquí estaría otra persona en vez de mí. Así que, querida, muchas gracias”.

otra de las sorpresas que nos trajo esta inolvidable noche fue la aparición de Brad Pitt.

Aunque no estaba prevista su presencia sobre la alfombra roja de los Globos de Oro 2017, debido al revuelo mediático que ha generado su tenso divorcio de Angelina Jolie, Brad Pitt quiso posar al igual que el resto de sus compañeros de profesión a la entrada del Hotel Beverly Hilton en el que se celebró la entrega de premios.

Hacia el final de la velada, el actor -visiblemente más delgado- se subió al escenario para presentar el galardón a Mejor Película Dramática, que finalmente se llevó la cinta Moonlight, producida por su propia compañía Plan B. Y por supuesto, cuando Pitt apareció en el venue de la premiación, todos los invitados saltaron de la emoción y llenaron el ambiente de aplausos de bienvenida y apoyo.

Mira la lista de ganadores a continuación:

Mejor Película, Drama: Moonlight

Mejor Actor en una Película, Drama: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Mejor Actriz en una Película, Drama: Isabelle Huppert, Elle

Mejor Película, Musical o Comedia: La La Land

Mejor Actriz en una Película, Musical o Comedia: Emma Stone, La La Land

Mejor Actor en una Serie de Televisión, Comedia o Musical: Donald Glover, Atlanta

Mejor Director de Película: Damien Chazelle, La La Land

Mejor Serie de Televisión, Drama: The Crown, Netflix

Mejor Actriz en una Serie de TV, Drama: Claire Foy, The Crown

Mejor Actuación por un Actor en una Serie, Miniserie o Filme de Televisión: Tom Hiddleston, The Night Manager

Mejor Película, Lenguaje Extrajero: Elle, France

Mejor Película, Musical o Camedia: Zootopia

Mejor Guión de Película: Damien Chazelle, La La Land

Mejor Actuación de Reparto por un Actor en una Película, Drama, Musical o Cemdia: Ryan Gosling, La La Land

Mejor Actuación de Reparto por una Actriz en una Serie, Miniserie o Filme de Televisión: Olivia Colman, The Night Manager

Mejor Actuación de Reparto por una Actriz en una Película, Drama, Musical o Comedia: Viola Davis, Fences

Mejor Canción Original: “City of Stars”, La La Land

Mejor Puntaje Original: Justin Hurwitz, La La Land

Mejor Actuación por un Actor de Reparto en una Serie, Miniserie o Filme de Televisión: Hugh Laurie, The Night Manager

Mejor Serie o Película de TV: The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, FX

Mejor Actuación por una Actriz en una Miniserie o Filme de Televisión: Sarah Paulson, The People v. O. J. Simpson: American Crime Story

Mejor Serie de TV, Comedia o Musical: Atlanta, FX

Mejor Actriz en una Serie de TV, Comedia: Tracee Ellis Ross, Black-ish

Mejor Actor en una Serie de TV, Drama: Billy Bob Thornton, Goliath

Mejor Actor de Reparto en una Película: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals

Premio Cecil B. DeMille Lifetime Achivement: Meryl Streep.