La pareja está viviendo uno de sus mejores momentos, pero parece que la top aun tiene planes por hacer antes de formalizar su relación con su novio.

Gigi Hadid y Zayn Malik llevan juntos poco más de un año. Algunos rumores de crisis han habido siempre sobre la pareja, pero ellos, ajenos a los comentarios, continúan demostrando lo enamorados que están. Tanto es así, que el cantante habría decidido dar un paso más y pedirle matrimonio a la modelo.

A pesar de la envidiable relación que mantienen, y de la gran propuesta del ex One Direction, Gigi habría dicho que ‘no’ ya que se considera que son muy jóvenes y que aún es demasiado pronto ya que apenas llevan un año de relación. “Sólo tiene 21 y no se siente preparada para casarse, así que rechazó la propuesta”, ha afirmado una fuente cercana a la pareja a la revista Life & Style Mag.

Pero parece que esa no ha sido la única razón que ha llevado a la estrella ha declinar la propuesta de matrimonio. Gigi también tiene muy presente los dos matrimonios de su madre, Yolanda Hadid, que terminaron en fracaso. “Además, ella ha visto a su madre atravesar dos complicados divorcios, así que quiere estar completamente segura de que Zayn es el hombre antes de comprometerse de por vida”, aseguraba la misma fuente.

Aún así los dos protagonistas continúan disfrutando el uno del otro como si nada hubiera pasado, acaban de dar el gran paso de irse a vivir juntos y disfrutan viéndose todo lo que sus ocupadas agendas profesionales les permiten.