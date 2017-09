Zayn Malik que es conocido por hacer algunos drásticos cambios en su pelo, pero definitivamente con este nuevo nos dejó realmente en shock luego de que dejara su cabeza completamente calva.

El domingo, la madre de Zayn, Trish Malik compartió una selfie en Instagram junto a su famoso hijo y su novia Gigi Hadid. La notable imagen en blanco y negro muestra al cantante de Pillow Talk que con su cabeza completamente pelada y brillante.

Zayn se une a estrellas como Kate Hudson y Robert Pattinson, algunas celebridades que han adoptado este look recientemente. Por supuesto, el cantante Like I Would es el único que ha optado por la textura realmente suave.

El estilo llegó por sorpresa el fin de semana luego de que la orgullosa mamá publicó una foto de su hijo celebrando la fiesta musulmana Eid al-Adha con Gigi y su madre Yolanda Hadid. Trish subtituló la imagen, “Eid Mubarak a todos… #BlessedDay.”

Eid al-Adha se celebra al final de un peregrinaje anual a La Meca, y marca la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo a Dios. La fiesta está marcada por oraciones, regalos y comidas familiares.

Los creyentes más devotos celebran la Fiesta del Sacrificio; los animales son sacrificados y su carne es compartida por los miembros de la familia y también distribuida a otros familiares, amigos y pobres.

Gigi y su hermana Bella Hadid raramente han hablado de su educación religiosa, pero parecen estar disfrutando de las fiestas familiares este fin de semana.

A principios de este verano, Zayn le dijo al Evening Standard de Londres: “Actualmente no estoy practicando pero me crié en la fe islámica, así que siempre estará conmigo, me identifico mucho con la cultura. No quiero ser definido por mi religión o mi cultura.”

¿Odias o amas su nuevo look?

